Futbol femenino ta mira un avance grandi danki na Federacion Nacional  COA ta felicita AVB cu lansamento di e Plan Strategico pa Futbol Femenino 2026 –2030

Diarason ultimo na Compleho Deportivo Guillermo P. Trinidad a tuma luga un encuentro importante unda cu e Federacion Nacional di futbol a lansa e Plan Strategico pa Futbol Femenino 2026 – 2030. Como parti di nan Plan Strategico di Arubaaanse Voetbal Bond (AVB), a percura pa haci futbol femenino un di e pilarnan prinicipal di e federacion, dedicando e atencion y action cu futbol femenino merece. Futbol femenino a mira gran avance den e utlimo añanan y awor lo mira mas desaroyo danki na e compromiso di AVB pa implementa un strategia di desaroyo y profesionalisacion.

Comite Olimpico Arubano (COA) ta sumamento contento y ta felicita AVB pa e inclusion di futbol femenino dentro di na plan strategico. E desaroyo aki ta indica un bon maneho den cuadro di buena gobernansa, ademas di ta alinea cu e metanan di “Gender Equality and Inclusion” cu ta un tema importante pa no solamente COA, pero si no pa e movecion Olimpico.