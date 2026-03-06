Cuerpo Policial Ta Informa
UNIT NARCOTICA CU DOS DETENCION Y CANTIDAD DI DROGA CONFISCA
Diabierna atardi Unit Narcotica tene un accion den Hendrikstraat na Oranjestad pa loke ta trata bendemento di droga.
Nan a detene un hende homber local y un hende muher nacionalidad dominicano.
Durante e rasia a topa basta droga riba nan y a confisca esakinan. Ta trata di cocaina y base. Investigacion ta andando y no ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan nos dilanti.
Cuerpo Policial ta keda recorda e comunidad cu si bo sa algo of wak algo yama nos tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.
wak esaki tambe:
