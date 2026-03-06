 Posted in INCIDENTE

UNIT NARCOTICA CU DOS DETENCION Y CANTIDAD DI DROGA CONFISCA

19:09  March 6, 2026  Leave a comment

Cuerpo Policial Ta Informa

UNIT NARCOTICA CU DOS DETENCION Y CANTIDAD DI DROGA CONFISCA

Diabierna atardi Unit Narcotica tene un accion den Hendrikstraat na Oranjestad pa loke ta trata bendemento di droga.

Nan a detene un hende homber local y un hende muher nacionalidad dominicano.

Durante e rasia a topa basta droga riba nan y a confisca esakinan. Ta trata di cocaina y base. Investigacion ta andando y no ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan nos dilanti.

Cuerpo Policial ta keda recorda e comunidad cu si bo sa algo of wak algo yama nos tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.

wak esaki tambe:

[VIDEO] Mester bini cu un ley si stranheronan no tin caminda pa biba mester kita nan permiso y deporta nan! – AWE24.com Bo centro di informacion pa Aruba

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *