Polis y ambulans a bay pa un hoben di 13 aña cu corta na su rudia

Diabierna anochi a drenta informe di cu tin un hoben cu lo a corta su pia banda di Lagoen den Caya Ernesto Harms, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a compronde cu pasando banda di Lagoen e lo a herida su rudia y a pidi pa ambulans bin atende mientras a yama un familiar pa bini ya cu ta trata aki di un menor. Na yegada di e ambulans nan a cuminsa atende e much a mientras e familiar a yega. Despues di a caba di atende cu e mucha ambulans a conseha e familiar pa bay cu e mucha pa hospital.