Posted in INCIDENTE Esaki no ta permiti pa pasa den trafico mucha ta saca cabes for di e bentana di auto! 11:29 March 7, 2026 Leave a comment Recientemente nos colaborador a capta momento cu un chauffeur ta core cu un mucha chikito den auto sacando su cabes for di e auto. Esaki por ta hopi peligroso. Ora tin mucha den auto nan mester sinta patras cu faha bisti pa evita lo peor.