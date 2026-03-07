 Posted in INCIDENTE

Esaki no ta permiti pa pasa den trafico mucha ta saca cabes for di e bentana di auto!

11:29  March 7, 2026  Leave a comment

Recientemente nos colaborador a capta momento cu un chauffeur ta core cu un mucha chikito den auto sacando su cabes for di e auto. Esaki por ta hopi peligroso. Ora tin mucha den auto nan mester sinta patras cu faha bisti pa evita lo peor.

