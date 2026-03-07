[VIDEO] Hincamento despues di pelea cu arma na Tanki Leendert

Diasabra madruga a drenta informe di cu tin un pelea cu arma na un club nocturno na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e bringadornan lo ta banda di JZ Wheels. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu e persona hinca cu un botter lo a bay caba cu auto particular pa hospital mientras e sospechoso lo a ser deteni patras di Digicel na Tanki Leendert. Na e auto a bin haya un machete y un holoshi polis a confisca esakinan pa e investigacion.