 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Renaissance Resort cu un bunita display riba su muraya pa celebracion 50 aña Himno y Bandera cu 40 aña Status Aparte

00:28  March 7, 2026  Leave a comment

Tur esnan cu pasa dilanti Renaissance Resort riba L.G.Smith blvd lo por mira un projeccion di conteo pa 18 di maart unda pueblo lo celebra su 50 aña di Himno y Bandera y tambe su 40 aña di Status Aparte. Pasa mir’e pa bo mes.

