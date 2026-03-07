LAMENTABEL: E DI 4 ACCIDENTE FATAL DEN TRAFICO

Diaranson anochi 4 maart 2026 pa 10:54 di anochi Central di Polis ta wordo notifica di un accident cu a tuma lugar riba caminda di Seroe Tijshi. Un auto lo mester a bolter y na unda e chauffeur a keda herida.
Ta despacha patruya di polis , ambulance tambe specialista di trafico.
Na e sitio di e sucedido enberdad ta topa cu un auto Diahatsu Boon color silver y un chauffeur femenino herida. Prome informe ta indica cu e chauffeur lo a bay pasa auto y na un dado momento e lo a perde control.
Ambulance a yega na e sitio, stabilisa e chauffeur y a transporte pa hospital pa cuido medico avansa.
Mientras cu specialista di trafico a tuma e caso y a sigui cu nan investigacion pa asina saca afor kico lo por a pasa.
Awe diasabra den oranan di merdia polis ta wordo notifica door di personal di hospital cu e chauffeur femenino a fayece.
Pa 1’or di awe tardi dokter ta constata morto di Gilliane Russiane Albert naci na Aruba 19 mei 1998 (27 aña).
E accidente mes por wak akinan: cu video y fotonan.
