[VIDEO] 4 Dama turista herida den un accidente ora nan UTV a bolter riba e caminda biniendo bek di Kapel Alto Vista

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda biniendo bek for di Kapel Alto Vista, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda 4 dama turista riba un UTV cu a bolter biniendo bek for di e Kapel. Tur 4 dama a resulta cu rascanan y un so a keda herida y a ser hiba cu ambulans pa hospital e otronan a ser atendi pa nan rascanan y golpi di menos importancia y a bay den e auto di compania. Polis a tuma e investigacion over mientras e compania unda nan a huur e UTV a bin pa busca e UTV kibra.