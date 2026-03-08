Reflexion Diadomingo 8 Maart 2026.

Awe ta un dia di Dios.
Pa nos por refleha riba nos bida.
Semper cuminsa bo dia gradiciendo nos bon Dios pa tur e cos bunitanan cu tin den nos bida.
Nos ta corda riba nos famia y nos prohimo, cu nos tur ta ruman.
Nos ta stima otro, y yuda otro manera Dios ta sinja nos.
Ningun di nos ta perfecto, y nos tur tin pica.
Ora nos tur respeta otro, nos tin un bida hopi perfecto, sin odio sin envidia y nos tur lo ta felis.
Den un famia un tata cu ta sali tur mainta pa bai labora, mester tur respet y apoyo di su sra y yuinan, pe bai cu confiansa y pa por cumpli cu su labor y por cria su famia.
Un cabes di famia hunto cu su sen̈ora cu bon comprendemento ta un exito y lo bira un bunita famia.
Mescos ta un gobierno di un pais, cu hopi amor pa traha pa su pueblo, cumpliendo cu nan promesa cu nan a hasi durante campanja, ta trese un tremendo maneho na bienestar di henter pais.
Cada ciudadano cu respet pa nan mes y pa otro, ta trese e union cu ta pidi na mundo, cu ta riba mal caminda.
Hubentud ta resa pa union, menos guera, mas musica, mas deporte.
No por sera wowo pa tur e miseria cu e guera ta trese den hopi pais na mundo.
Nos por imahina nos mes di anochi pa mainta sin cas, sin cuminda, sin nada pasobra bom a destrui tur cos !!
Pa no papia mes di tur e morto cu heridonan !!
Dios bendiciona tur e hendenan aki y juda nan pa nan por supera tur e desaster aki di guera.