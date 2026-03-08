 Posted in DEPORTE

“Nan a duna nan forsa pa construí e caminda; e generacion nobo ta gana e forsa pa core riba dje.”

09:19  March 8, 2026  Leave a comment
Felís Dia Internacional di hende Muher na tur e muhernan fuerte cu a traha e caminda, na tur esnan cu awor ta scirbi historia y na esnan cu ta bini dilanti pa briya!
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *