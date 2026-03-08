Posted in DEPORTE “Nan a duna nan forsa pa construí e caminda; e generacion nobo ta gana e forsa pa core riba dje.” 09:19 March 8, 2026 Leave a comment Felís Dia Internacional di hende Muher na tur e muhernan fuerte cu a traha e caminda, na tur esnan cu awor ta scirbi historia y na esnan cu ta bini dilanti pa briya! Related Articles Minister Endy Croes: A CENDE LUZ NA E BMX TRACK NA PARKE CURAZON JABURIBARI “Weganan di Trefbal Escolar Sector Noord a tuma luga” Desaroyando baskteball den e islanan di Reino Hulandes Minister Endy Croes: CAMPEONATO INTERNACIONAL DI BODYBUILDING CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE TA TUMA LUGA NA ARUBA E AÑA AKI