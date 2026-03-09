Motociclista herida den un accidente cu un auto na Caya Taratata

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Caya Taratata, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compromde cu aki ta ttata di un accidente unda un auto biniendo for di Italiëstraat a bay subi Caya Taratata pero no a duna preferencia na e motociclista biniendo for di nort den Caya Taratata y a bay dal den banda di e chauffeur na e auto. Debi na e impacto ela dal abao y resulta herida cu rascanan na varios parti di su curpa cu un golpi na cabes aunke e tabata tin helm bisti. E motociclista herida a prefera di bay hospital cu auto particular.

