Aruba a reforsa su colaboracionnan strategico na Europe durante ITB Berlin 2026

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a tuma parti activamente na ITB Berlin 2026, e feria di turismo mas grandi di mundo, caminda ta enfoca riba fortalece e posicion como un destinacion di calidad, cu enfasis riba conectividad aereo, colaboracion cu e industria y comoparti di e strategia di diversificacion, un crecemento balansa y sostenibel. Europa ta un mercado clave den e strategia di diversificacion pa Aruba su turismo. Pa e motibo aki, e obhetivo e aña aki ta pa sigura cu e crecemento di 2.7% visitor arrivals cu a realisa na 2025 compara cu 2024, por continua den un manerasostenibel mientras cu ta sigui enfoca riba e segmento afluente den e diferente paisnan.

Durante e feria, e delegacion a consisti di ehecutivonan di A.T.A., AHATA y 11 representante di diferente hotel y DMC di Aruba. Conhuntamente a sostene un programa intensivo di reunionnan cu partnernan clave di e industria di turismo na Europa. E delegacion a reuni cu diferente empresanan entre otro e aerolinea Suizo Edelweiss, DERTOUR di Alemania, VING (Nordic Leisure Travel Group) di Scandinavia, Knecht Reisen di Suiza, Alpitour di Italia, e aerolinea Arabe Qatar Airways y otro operadornan di tour y representantenan di mercado Europeo.

Na aña 2025, Aruba a conoce un aumento di 2.7% den cantidad di turista for di Europa den comparacion cu 2024. Pa sigura un crecemento sostenibel enfocando ariba bishitantenan afluente, un tema central den varios di e conversacionnan tabata conectividadaereo. Den e reunion cu Edelweiss a sigui analisa e desaroyo di emercado Suiso y e posibilidad di un vuelo directo for di Zurich pafuturo, teniendo cuenta cu condicionnan operacional, demanda y planificacion di flota. Edelweiss a indica cu Aruba ta sigui forma parti di e destinacionnan cu ta considera! Despues cu A.T.A. y AAA a acerca, a reuni varios biaha y a presenta e “business case y proposicion” concreto. Partidonan ta sigui traha riba e ruta importante aki.

Cu Qatar Airways, e dialogo a enfoca riba Aruba su posicion den e red global di conectividad via Doha, caminda mayoria di trafico ta conecta cu mercadonan manera Medio Oriente y Asia conectando cu Norte y Latino America. Pero, teniendo na cuenta reto actual di disponibilidad di aeronavenan.

E ekipo di A.T.A. a reuni cu KLM na Hulanda pa explora eposibilidad di expansion di nan capacidad pa Aruba. Specialmente pa introduci mas capacidad den Business Class y nan producto di Premium Economy. Porfin por confirma cu lo cambia e flota pa Aruba y Aruba lo tin mas stoel di categoria Business Class & Premium. Tambe ta sigui ahusta pa asina captura e oportunidadnan cu tin pa crece conhuntamente den e mercadonan secundario manera e paisnan Nordico, Alemania, Italia y Reino Uni. Den e reunionnancu DERTOUR kende ta e lider den benta na Alemania pa Aruba, a elabora riba e prestacion fuerte di nos isla den mercado Aleman, un mercado cu a crece cu 13.5% na 2025. E conversacionnan a inclui oportunidadnan pa intensifica e colaboracionnan y activacionnan dentro di nan red di aproximadamente 10.000 agente di biahe.

Cu VING / Nordic Leisure Travel Group e enfoke tabata riba crecemento for di e mercadonan Nordico, esta Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Den pasado Aruba tabatin vuelo directo for di Suecia, pero despues di pandemia e mercadonan no a logra recupera exitosamente compara cu otro paisnan. Na 2025 tur 4 pais a duna un resultado positivo di yegada pa Aruba. E base fuerte aki a bolbe lanta e interes pa fortalece cooperacion y analisaposibilidadnan pa vuelo directo den futuro.

Reunionnan cu Knecht Reisen a enfoca riba e posicion competitivo di Aruba den mercado Suiso. E mercado aki ta un bon ehempel di e strategia di ‘value over volume’. Aunke e cantidad di turista Suiso ta relativamente chikito, e balor averahe di cada booking ta bastantehalto. Pa Knecht Reisen esaki ta mas o menos 17.000 Franco Suisopa cada booking. Den ausencia di vuelo directo a exploraoportunidadnan pa sigui adapta e oferta di Aruba pa un publico cu tabusca experiencia mas personalisa por medio di combina Aruba cu destinacionnan den Latino America manera Peru y Argentina.

Den reunionnan cu Alpitour, e operador di tour principal di Italia paAruba, a evalua e resultado di cooperacion actual y e potencial pa sigui crece den futuro a pesar di no tin vuelo directo. Aruba tin un posicion fuerte na Italia como destino pa Honeymooners. Pa e segmento aki e biahenan cu ta combina entre otro Norte America y Latino America ta representa aproximadamente 45% di tur yegadaItaliano na Aruba. Durante e reunion a presenta tur e posibilidadnannobo danki na e expansion actualmente den vuelonan di Latino America, specialmente e ruta di Lima pa Aruba.

Sostenibilidad y turismo balansa

Den linia cu e tema di ITB Berlin 2026, ‘Leading Tourism into Balance’, CEO di A.T.A. Ronella Croes a comparti e enfoke ribasostenibilidad, incluyendo e importancia di data, certificacion y uzo responsabel di recursonan. Den conversacionnan y entrevista cu medionan di comunicacion y partnernan di e industria, e necesidad di un enfoke mas coordina pa sostenibilidad den turismo a wordo destaca. A comparti entro otro e colaboracion strategico cu Aruba Conservation Foundation (ACF) unda conhuntamente ta traha entre otro riba e comunicacion pa conscientisa nos huespednan. E ‘Aruba Promise’ y e campaña global nobo cu ta carga e lema When you love Aruba, It loves you back tambe a forma parti di dialogo cu prensa internacional.

“ITB Berlin ta sigui ta un plataforma esencial pa Aruba pa profundisarelacionnan cu nos partnernan, discuti reto y oportunidadnan y traha hunto riba un futuro sostenibel pa turismo,” segun Aruba Tourism Authority. “E reunionnan a confirma cu, a pesar di un mercado global cu reto, Aruba ta wordo mira como un partner serio, confiabel y atractivo.” Cu presensia na ITB Berlin 2026, Aruba ta reafirma su compromiso cu e mercado Europeo.