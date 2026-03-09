Rescate pa persona hulandes europeo perdi den mondi durante anochi na Bonaire

E Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guarda Costa a ricibió diabierna anochi un notificacion di Cuerpo Policíal Caribe Hulandes (KPCN) di cu un homber hulandes, cu a drenta den contacto cu polis pa su propio cuenta, a perde durante su caminata den e zona di Bolivia, na Bonaire. Afortunadamente, e homber tabata tin un telefon celular cu tabata carga cu cual e por a informa di su ubicacion den e scuridad y densamente cubri den mondi. Ela informa cu su suministro di awa a caba y cu e tabata hopi preocupa. Despues di a ricibi e notificacion di KPCN, e MOC a dirigi e helicopter di guarda costa na Bonaire pa asisti e canado perdi. Durante e operacion, polis tambe tabata presente den e area. Cu e ayudo di polis, rapidamente e helicopter a localisa e homber y a transport’e pa e aeropuerto. Na e aeropuerto, e homber a ser entrega na polis.