Reflexion Dialuna 9 Maart 2026.

Awe ta habri otro siman nobo, y despues di a relax y descansa bon den fin di siman, ata nos ta prepara pa bai pa nos labora pa nos pida pan.
Mainta tempran ta ora pa gradici nos bon Dios pa tur su bon intencionnan pa nos.
Nos nunca ta lubida nos bon Dios, pasobra E lo no bira lomba pa nos jamas.
Nos mester comprende cu bo no por biba sin Dios.
Biba ta hopi duro y dificil cada dia y mas cu nunca nos mester un bon union pa nos bira mas fuerte pa enfrenta problemanan serio cu ta azotando nos mundo.
Con cu bin bai, pero pa dificil cu cos por ta, nos ta uni cabes y juda otro sobrebibi, pero asina mes tin cu no tin pa keda riba pia.
Ta bin aserca cu paisnan rond di nos ta purba lanta cabes, y ta tuma hopi tempo pa nan por ta riba pia bek.
Nan mes ta den nesecidad grandi, asina ta no conta riba nan pa awoki.
Nos mester uni forsa, purba planta nos mes, cria bestia, tur ta juda.
Nos mester cuminsa biba mane nos grandinan cu no tabata tin gran cos na entrada, pero cuminda no tabata faya nunca.
Awendia kier come junkfood tur dia y no sa kiko kiermeen traha dam warda awa.