Accidente na Jan Flemming un Kia Soluto a dal tras di un Kia Rio mand’e bay dal un truck contrario!

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto biniendo di nort un Kia Rio a bay bira na man robes pa bay na Jan Flemming pero un Kia Soluto biniendo su tras a dal e mand’e bay dal riba un truck di direccion contrario bir’e te cu a bay dal un borchi trafico. Debi na e impacto e chauffeur di e Kia Soluto a resulta herida. Na prome instante a kere cu e dama chauffeur di e kia Soluto a resulta herida, pero na yegada di e ambulans ela ser atendi na e sitio mes.