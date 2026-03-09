Un paso importante pa desaroyo di educacion na Aruba HOH Academy ta e prome centro di curso den region Caribe reconoci pa NRR

HOH Academy di Horacio Oduber Hospital (HOH) a logra tuma un paso hopi importante den desaroyo di educacion di cuido na Aruba door di oficialmente wordo reconoci pa Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)como un centro di curso. NRR ta e hunta di reanimacion na Hulanda cu ta colecta, documenta y comparti conocemento riba reanimacion. Nan meta ta pa optimalisa e reanimacion y amplia e conocemento tocante reanimacion cerca tur persona cu ta envolvi den e proceso di reanimacion. Alabes NRR ta sigui tur exigencia Europeo. Pa HOH Academy a logra e reconocemento aki pa bira un centro oficial y duna curso certifica e docentenan clinico mester a sigui e curso di instructor pa reanimacion na un centro certifica. HOH Academy a cumpli cu tur exigencia y asina a bira e prome centro di educacion reconoci den region Caribe.

HOH Academy a sigui un trayecto intensivo di mas cu un aña pa ricibi e reconocemento aki. A logra haci e transicion casi completo y ta premira cu e parti di educacion di reanimacion pediatrico cu actualmente ta wordo duna segun reglanan di American Heart Association, lo haci su transicion na aña 2027 pa NRR. E decision pa haci e transicion strategico aki ta fortalece e vision di calidad di hospital y ta eleva e garantia di siguridad di pashent dentro di cuido agudo.

E transicion a ser realisa den un colaboracion estrecho entre HOH, NRR y tambe Emergency Medical School. Nan a guia y brinda sosten den e parti di contenido y tambe organisatorio na HOH Academy durante henter e trayecto. Danki na e reconocemento aki HOH Academy awo por ofrece training di reanimacion oficialmente reconoci pa NRR. No solamente lo duna training na empleadonan di HOH sino tambe na profesionalnan den cuido di otro instancia of organisacion . Cu esaki HOH ta fortalece den region su rol como centro di formacion den cuido y partner den conocemento.

E paso aki ta subraya e ambicion di HOH cu semper t’ey pa sigui inverti den educacion, calidad y innovacion cu meta final pa sigui brinda e miho cuido na pashent.