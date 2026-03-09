YOU Anniversary: Aruba Tourism Authority a celebra aniversario di dos miembro di ekipo na Europa

Diabierna 6 di maart 2026, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a celebra cu orguyo e aniversario di dos miembro valioso di e ekipo di Europa durante YOU Anniversary na Hulanda. E evento anual aki ta honra dedicacion, contribucion y pasion di empleadonan di A.T.A., resaltando e importancia di nan contribucion pa cu e exito di Aruba como destinacion.

Durante e ceremonia A.T.A. a reconoce Caresse Imon, Management Assistant EU cu ta celebra 20 aña di servicio y Tirso Tromp celebrando 25 aña den e organisacion, continuando su trabou oficialmente desde April 2026 como Senior Business Manager na A.T.A. na Aruba. Nan compromiso continuo ta refleha resiliencia, creatividad y profesionalismo cu a yuda impulsa crecemento di Aruba den Mercado Europeo. E ceremonia aki no solamente ta marca e aña di dedicacion, sino tambe ta celebra e logro y esfuerso di cada un.

YOU Anniversary ta un tradicion na A.T.A. unda ta honra miembro di e ekipo cu a cumpli 5, 10, 20 y 25 aña di servicio. Alabes cu ta marca e cantidad di aña, e evento tambe ta reconoce logro individual y e impacto positivo cu cada empleado tin ariba exito turistico di Aruba. E anochi special aki a conta cu presencia di Ronella Croes, CEO di A.T.A., Sanju Luidens-Daryanani CMO di A.T.A., Shadey Figaroa HR Manager y Raul Piar hunto cu Emy Lacle ehecutivonan di HR y demas miembronan di A.T.A. su ekipo na Hulanda.

Durante e ceremonia, CEO di A.T.A. Ronella Croes a comparti un palabra di aprecio y gratitud na e dos miembro di ekipo y a gradici nan pa nan sosten y compromiso continuo durante hopi aña: “Tur idea genera, tur reto supera, tur proyecto realisa y tur logro alcansa ta agrega profundidad na e balor unico cu tur di boso, specialmente e dos miembronan cu awe ta wordo honra, ta aporta na A.T.A. Boso contribucion y compromiso ta berdaderamente obranan di arte.”

A.T.A. un biaha mas ta extende palabra di felicitacion y gratitud na Caresse y Tirso cu merecidamente a wordo reconoci pa nan tremendo logro y trabou.