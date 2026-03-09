Posted in INCIDENTE Ambulans a bay cu urgencia na Moko pa un mucha di 3 aña cu problema pa hala rosea 16:52 March 9, 2026 Leave a comment Dialuna atardi a drenta informe di cu un mucha di 3 aña tin problema pa hala rosea na Moko, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a transporte cu urgencia pa hospital. Related Articles Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto na rotonde Tanki Leendert Polis bayendo pabao den Caya Grandi a tuma birada mucho cortico den Waterweg y dal un pilon Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 16 y 17 di oktober 2024 Guardianan di K.I.A. y polisnan tabata riba un alerta pa bultonan misterioso yegando na nos costanan