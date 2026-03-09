 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay cu urgencia na Moko pa un mucha di 3 aña cu problema pa hala rosea

16:52  March 9, 2026  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di cu un mucha di 3 aña tin problema pa hala rosea na Moko, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a transporte cu urgencia pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *