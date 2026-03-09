Tire di auto a bay for di e caminda pone e dama perde control bay cay den e greppel otro banda di caminda

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente pabao di e rotonde Tanki Flip, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un tire di e auto a baha caminda y ora e chauffeur a bira e stuurwiel e auto a perde control y a bay banda robes di caminda cay den e greppel. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Un ambulans cu pa casualidad tabata pasando riba e caminda ey a para baha controla e dama chauffeur pa tur seguridad y no tabata necesario pa atende ya cu nada a pas’e unicmaente un susto.