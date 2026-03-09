Posted in INCIDENTE Dama di edad a cay kap su cabes na PiusX school na Dakota 19:07 March 9, 2026 Leave a comment Dialuna anochi a drenta informe di cu un dama di edad lo a cay y kap su cabes na PiusX school na Dakota, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Related Articles [VIDEO] Homber haya benta riba di caminda dilanti su cas na Caya Papa San Juan Pabloll Homenahe na autor y compositor Poema di autor clasico Na Palm Beach un chauffeur ta bira dilanti un auto contrario sin dun’e preferencia y a ocasiona un accidente cu hende herida Chauffeur a huy for di polis pero a perde control bai dal den un cura di cas na Brazil