 Posted in INCIDENTE

Dama di edad a cay kap su cabes na PiusX school na Dakota

19:07  March 9, 2026  Leave a comment

Dialuna anochi a drenta informe di cu un dama di edad lo a cay y kap su cabes na PiusX school na Dakota, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.

