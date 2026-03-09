—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—
DURANTE CONTROL DI POLIS DI SANTA CRUZ:
UN TOTAL DI 112 BOET REPARTI PA VELOCIDAD HALTO Y DOS DETENCION.
Diasabra anochi polis di districto di Santa Cruz a tene un control pa velocidad halto.
A para diferente puntonan strategico y cu cooperacion di Unidad Motorisa a tene e accion di e control.
Un total di 112 boet a wordo reparti pa surpasa e velocidad halto. E velocidad mas halto tabata di 170 km pa ora.
Durante control tambe a haci dos detencion.
E prome detencion tabata di un menor di edad cu tabata manehando e vehiculo di motor. E di dos detencion tabata pa maneha un vehiculo di motor bao influencia di alcohol.
E controlnan lo sigui y e meta principal ta pa concientisa loke ta e seguridad den trafico.
Percura pa bo papelnan ta na ordo y si bo ta bebe no stuur . Busca bo amigo responsabel.