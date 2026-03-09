 Posted in INCIDENTE

DURANTE CONTROL DI POLIS DI SANTA CRUZ: UN TOTAL DI 112 BOET REPARTI PA VELOCIDAD HALTO Y DOS DETENCION.

—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—

Diasabra anochi polis di districto di Santa Cruz a tene un control pa velocidad halto.

A para diferente puntonan strategico y cu cooperacion di Unidad Motorisa a tene e accion di e control.

Un total di 112 boet a wordo reparti pa surpasa e velocidad halto. E velocidad mas halto tabata di 170 km pa ora.

Durante control tambe a haci dos detencion.
E prome detencion tabata di un menor di edad cu tabata manehando e vehiculo di motor. E di dos detencion tabata pa maneha un vehiculo di motor bao influencia di alcohol.

E controlnan lo sigui y e meta principal ta pa concientisa loke ta e seguridad den trafico.

Percura pa bo papelnan ta na ordo y si bo ta bebe no stuur . Busca bo amigo responsabel.

