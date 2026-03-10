[VIDEO] Chauffeur di Hyundai a bini stret pariba causa accidente pariba di Citgo Boulevard

Diamars madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida pariba di Citgo Boulevard pompstation, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur burachi di un Hyundai Tucson bayendo pariba yegando e pompstation no a hala pazuid na e splitsing y a sigui stret pariba y a bay dal riba un auto Mazda cu si a pasa rond y e Tucson a bay dal riba e Mazda CX5 cu a bay drenta Paardenbaaistraat, Debi na e impacto net den banda di e chauffeur di e Mazda e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.