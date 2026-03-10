Awe nos ta lanta y hopi contento nos ta cuminsa nos dia cu un danki grandi na nos bon Dios.
Hopi tin di elabora y hobennan pa bai nan scol pa nan por bira un profeshonal den futuro.
Otro ta sinti quebrante di salud.
Cada ken tin un caminda pa sigi riba e gran dia aki.
Nos ta sinti hopi malesa den pueblo, cu ta azotando nos isla.
Griep cu tosamento, keintura.
Mane un stofito di awa baha cu e stof fini ta duna un keintura cu nanishi ta core pisa.
Ta bon pa nos hendenan cuida curpa. Mirando cu nos fiesta nacional ta na caminda.
Nos por a mira dos dia di tremendo festival pa un canto pa nos pais.
Hopi composition bon hinka den otro y bunita areglonan.
Nos pais y nos pueblo sigur ta riba bon caminda.
Ta bai tin un celebracion en grande mirando cu ta 40 an̈a di Status Aparte y 50 an̈a di nos Hymno y Bandera.
Nos ta mira hopi material den circulacion caba disponibel y lo bai tin hopi cuminda criollo y actividadnan deportivo y cultural.
[VIDEO] Reflexion Diamars 10 Maart 2026.
Awe nos ta lanta y hopi contento nos ta cuminsa nos dia cu un danki grandi na nos bon Dios.