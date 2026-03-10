[VIDEO] CABAYERO TA BIRA MALO TRAS DI STUUR Y FAYECE NA DE LA SALLESTRAAT

Cuerpo Policial ta Informa
CABAYERO TA BIRA MALO TRAS DI STUUR Y FAYECE NA DE LA SALLESTRAAT
Diamars un tiki prome cu merdia pa 11:54 am central ta wordo notifica di un accidente na de La Sallestraat na unda un meneer di edad a bira malo y a accidenta y no ta reaccionando.
Ta despacha polis y ambulance na e sitio di e sucedo.
Polis ta yega na e sitio y enberdad ta topa cu e chauffeur den e auto y no ta reaccionando.
Ambulance ta yega na e sitio y ta brinda assistencia medico pa e chauffeur pero lamentabelmente no por a haci nada mas pe.
Dokter Voskuil ta presenta na e sitio y ta constata morto di Orlando Edmund Lo-Fo-Sang naci na Surinam 10 september 1951 (74 aña).
E accidente aki no ta conta como morto den trafico mirando cu e chauffeur a fayece dor di problema di salud y no pa motibo di trafico.
awe24.com y Cuerpo Policial ta manda palabra na famia di e fayecido.