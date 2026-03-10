Aruba Chess Federation a reuni cu Direccion di Deporte den cuadro di JSJ-Panam2026 Federacion di Ahedres ta presenta plan di entrenamento na COA

Algun siman atras a reuni cu miembronan di Directiva di e federacion di ahedres, unda a dialoga riba e posibel participacion di dos atleta hoben na e Weganan Suramericano di Hubentud (JSJ) Panama2026. Den cuadro di esaki, a reuni awe cu e entrenador nacional Sr. Lazaro Antonio Bueno Perez, cu a splica e plan di entrenamento cu e federacion a construi y ta implementa pa asina traha cu tur atleta di ahedres.
E federacion di ahedres “Aruba Chess Federation” tin dos atleta hoben cu a wordo proponi pa participa na e e Weganan JSJ Panama2026, como e deporte di ahedres ta un deporte invita. Aunke ahedres normalmente no ta un deporte cu ta aparece na Weganan di e Ciclo Olimpico, e pais di Panama cu ta e anfitrion di e Weganan Panama2026, a inclui ahedres como e ta un deporte popular na e pais. Cu esaki, lo tin participacion di 18 diferente pais, entre otro Aruba.
Comite Olimpico Arubano (COA) su departamento tecnico Direccion di Deporte (DdD) ta gracidi e federacion di ahedres pa e reunion unda a haya un bon presentacion pa cu e plan di entrenamento.