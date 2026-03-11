[VIDEO] Chauffeur burachi coriendo un Kia Soul a causa un accidente semi-frontal na e birada panort di Huchada

Diamars anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada panort di Huchada Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Kia Soul a bay na banda robes di caminda cu velocidad halto y a bay dal semi-frontal riba un Dodge Journey di direccion contrario. Polis a nota cu apart di ta herida door di dal su cara den e windshield e chauffeur tabata burachi. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital. E otro chauffeur tabata keha di dolor na su brasa pero e no tabata desea di wordo atendi pa e personal di ambulans.