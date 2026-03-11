[VIDEO] Net e anochi prome cu entrega auto di huur turista bao influencia a dal riba bloki beton dilanti Arubus na Wayaca

Diaranson mey anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti oficina di Arubus na Wayaca, mmesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur turista net e anochi prome cu e mester entrega e Hyundai Verna ela dal e riba un bloki di beton grandi dilanti Oficina di Arubus na Wayaca. Debi na e fuerte impacto riba e bloki e airbagnan a deploy y tanto e chauffeur como e ocupante a haya sla di e airbag. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes. Polis a detene e chauffeur pa a core e auto bao influencia.