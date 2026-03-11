Reflexion Diaranson 11 Maart 2026.

Awe nos ta corta un siman den dos, despues cu nos caba di gradici nos bon Dios pa hopi cos.
Ora nos ta den preta, mesora nos ta corda riba Dios, paso nos sa cu e ta juda nos na un of otro manera.
Nos kier pone enfoke riba un pareha cu ta laga otro y cu sea amiga o amigo ta mete den bo desicionnan, cu ta ponebo perde bo luga y bo trankilidad.
Bo no ta stabiel mas y ta otro ta dicidi pabo.
Hopi ta pone mas atención na opinion di e amiga of amigo enbes di skucha e bos di esun cu Dios a pone den bo bida.
Esun cu a dunabo respet, y ta respetabo, maske bo no ta kere, y e ta bira bo refugio den bo bida.
Pero tin amiga o amigo cu ta mira bo felis y nan ta jená cu envidia, cu jaloers disfrasa, net nan ta duna bo conseho falso, y cu palabranan disfrasa, ta hasi manera nan ta care pa bo.
Esey ta veneno emocional.
Ta bisto cu nan sa cu bo no por tuma desicion bo mes.
Bo ta bai tras di otro hende y nan ta destroza bo bida.
Nunca no spera nada di ningun amiga o amigo, paso ta Dios so por conseha bo, paso e si ta mira tur cos.