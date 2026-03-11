Wings of Hope di Aruba Airport Authority N.V. orguyosamente a aporta na Korrektie Instituut Aruba (KIA)

Oranjestad – 9 di maart 2026: Wings of Hope (WoH) di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente a partner cu Korrektie Instituut Aruba (KIA) pa e proyecto di WoH tocante reintegracion social.
Na aña 2025, Wings of Hope di AAA a inicia su colaboracion cu KIA pa medio di un proyecto di reintegracion den comunidad pa su clientenan. E team di maneho di KIA y e team di WoH tabatin diferente reunion pa identifica y discuti e necesidadnan y e limitacionnan actual na e facilidad di KIA. Durante e reunionnan aki, e areanan di enfoke a inclui renobacion di e facilidadnan incluyendo areanan di personal, siñamento y desaroyo a traves di e compra di Microsoft License, cursonan basico riba varios topico di interes cu ta consisti di teoria como practico, tur pa stimula e siñamento bou di nan clientenan. E colaboracion a inclui tambe un donacion di meubleria pa uzo di nan oficinanan.
Riba diaranson, 4 di maart 2026, Wings of Hope a entrega oficialmente un total di 80 galon di verf y kit di verf incluyendo roller, cuashi y baki pa verf na e team di KIA pa yuda nan provee un facilidad cu un aspecto nobo y fresco. E team di KIA conhuntamente cu nan clientenan lo enfoca riba verf e facilidadnan di nobo como un manera pa curasha tambe e habilidadnan basico di verfmento na un manera practico pa posibel oportunidadnan den futuro den comunidad.
“Nos di Korrektie Instituut Aruba (KIA) kier gradici Wings of Hope sinceramente pa e donacion generoso di e materialnan di verf pa e trabounan paden di e facilidad. Nan aporte ta haci posibel pa mehora nos espacionan y crea un ambiente mas agradabel pa tur esnan cu ta keda y traha aki. Nos ta aprecia inmesamente e participacion y sosten di Wings of Hope”, asina Charles Danker, Hefe di Servicionan di Facilidad, a expresa.
“E esfuersonan conhunto aki ta refleha un compromiso comparti pa stimula siñamento y progreso dentro di nos comunidad local y e compromiso continuo di aeropuerto cu e Metanan di Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni. Pa medio di e colaboracionnan aki, AAA ta sigui contribui strategicamente, involucra y curasha otro stakeholdernan pa haci mescos y sostene comunidad en general”, asina Angeline Flemming, Director di Health and Sustainability di AAA y lider di Wings of Hope, a expresa.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo.
Fecha: 11 di Maart, 2026
Aruba Airport Authority N.V.’s Wings of Hope proudly contributed to Correctional Institute Aruba (KIA)
ORANJESTAD – March 9, 2026 – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA) Wings of Hope (WoH) proudly partnered up with the Correctional Institute Aruba (KIA) in San Nicolaas for WoH’s KIA Social Reintegration Project.
In 2025, AAA’s Wings of Hope initiated its collaboration with KIA through a Social Reintegration project focusing on improving the possibilities of reintegration into the community for its clients. KIA’s management team, and the WoH team of AAA had various meetings to identify and discuss current needs and limitations at KIA’s facilities. During these discussions, the focus areas included a revamp of the facilities including personnel areas, learning and development through the purchase of required Microsoft Licenses, and basic courses on various topics of interest that are both theoretical and practical. All these initiatives will stimulate learning amongst their clients. The collaboration also included a donation of furniture for use at their offices.
On Wednesday March 4, 2026, WoH officially handed over a total of 80 gallons of new paint and 50 painting kits including rollers, paint brushes and containers to KIA’s team to assist them in providing their facilities with a fresh new look. KIA’s team together with their clients will focus on repainting the facilities as way of also encouraging basic painting skills in a practicable way for future possible opportunities in the local community.
“KIA sincerely thanks WoH for the generous donation of paint materials for the painting work inside the facility. Their contribution makes it possible to improve our spaces and create a more pleasant environment for everyone who stays and works here. We greatly appreciate who involvement and support”, said KIA’s Head of Facility Services, Charles Danker.
“These joint efforts reflect a shared commitment to stimulate learning and progress within our local community and airport’s continued commitment to the United Nations Sustainable Development Goals. Through these collaborations, AAA continues to strategically contribute, engage and encourage other stakeholders to do the same and assist the wider community”, said AAA’s Director of Health and Sustainability and WoH leader, Angeline Flemming.
About AUA Airport
AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide.
Date: March 11, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. Wings of Hope se enorgullece de haber contribuido con el Instituto Correccional de Aruba (KIA)
ORANJESTAD – Marzo 9, 2026 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) Wings of Hope (WoH) se enorgullece de haberse asociado con el Instituto Correccional de Aruba (KIA) en San Nicolaas para el Proyecto de Reintegración Social del KIA de WoH.
En 2025, Wings of Hope (WoH) de AAA inició su colaboración con KIA a través de un proyecto de reintegración social centrado en mejorar las posibilidades de reintegración en la comunidad de sus clientes. El equipo directivo de KIA y el equipo de WoH mantuvieron varias reuniones para identificar y debatir las necesidades y limitaciones actuales de las instalaciones de KIA. Durante estas discusiones, las áreas de interés incluyeron la renovación de las instalaciones, incluidas las áreas de personal, el aprendizaje y el desarrollo mediante la compra de licencias de Microsoft, cursos básicos sobre diversos temas de interés, tanto teóricos como prácticos, todo ello con el fin de estimular el aprendizaje entre sus clientes. La colaboración también incluyó la donación de mobiliario para su uso en sus oficinas.
El miércoles 4 de marzo de 2026, Wings of Hope entregó oficialmente un total de 80 galones de pintura nueva y 50 kits de pintura, incluyendo rodillos, brochas y recipientes al equipo de KIA para ayudarles a renovar el aspecto de sus instalaciones. El equipo de KIA, junto con sus clientes, se centrará en repintar las instalaciones como forma de fomentar también las habilidades básicas de pintura de una manera práctica para posibles oportunidades futuras en la comunidad local.
“Desde el Instituto Correccional de Aruba queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Wings of Hope por su generosa donación de materiales de pintura para las obras de pintura en el interior de las instalaciones. Su contribución nos permite mejorar nuestros espacios y crear un entorno más agradable para todas las personas que se alojan y trabajan aquí. Apreciamos enormemente la participación y el apoyo de Wings of Hope”, afirmó Charles Danker, director de Servicios de Instalaciones del KIA.
“Estos esfuerzos conjuntos reflejan un compromiso compartido para estimular el aprendizaje y el progreso dentro de nuestra comunidad local, así como el compromiso continuo del aeropuerto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. A través de estas colaboraciones, AAA continúa contribuyendo estratégicamente, involucrando y animando a otras partes interesadas a hacer lo mismo y ayudando a la comunidad en general”, afirmó Angeline Flemming, directora de Salud y Sostenibilidad de AAA y líder de Wings of Hope.
Acerca del aeropuerto AUA
El aeropuerto AUA es uno de los más transitados de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3,2 millones de pasajeros al año y a proporcionar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo.
Fecha: Marzo 11, 2026