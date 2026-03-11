Actividad pa famia! ELMAR ta invita henter e comunidad pa bin celebra Dia di Himno y Bandera hunto cu nan.

A Riba 18 di maart, na Museum of Industry na San Nicolas, nan lo lansa un documentario special tocante e historia di coriente na Aruba, e progreso di e industria electrico, y e rol cu ELMAR a hunga den e desaroyo di nos isla.

Como parti di e celebracion, nan lo presenta tambe e jingle nobo di Chispito, cu un show special di Kylie y Katya, henter famia por disfruta hunto cu nos mascota preferi.

Un dia yen di actividadnan pa muchanan y famia, celebrando 50 aña di nos Himno y Bandera y 40 aña di Status Aparte.

Entrada ta gratis. Bin celebra hunto nos historia, nos cultura y nos futuro!