Discubri historia y disfruta di nos cultura celebrado 50 aña di Himno y Bandera na MANA

Museo Arqueologico Nacional Aruba-MANA, hunto cu Club Kibrahacha y mas colaboradornan ta celebra Dia di Himno y Bandera 2026 cu un programa yen di actividad cultural pa publico entre 10’or di mainta pa 3’or di atardi. Presentacionnan musical y folklorico lo deleita publico, charla di bishitante internacional y artist-talks lo asombra interesadonan, y famianan lo gosa di tayer creativo y wega.

Kathrin Nägele, arkeogenetico di e Instituto Max-Planck pa Antropologia Evolucionario di Leipzig, Alemania, hunto cu arkeologo di MANA Harold Kelly lo duna un lectura tocante nan investigacion riba DNA antiguo di Aruba den Auditorio di MANA pa 11’or di mainta y 1’or di merdia.

Xpo SITE-, SIDE-, Sight WALKS di investigadora y artista cu glas Bernadette van der Klooster, awo habri oficial pa publico,ta encantador. Abase di e gran interes di publico experiencia dia di Betico, Bernadette lo bolbe duna su Artist Talk cada ora entre 10or pa 3or durante celebracion di dia di Himno y Bandera.

Design Academy Aruba, un scol nobo na Aruba, cu ta ofrece estudionan creativo riba nivel di MBO 4, como tambe curso y tayer, ta ofreciendo un tayer breve di ceramica pa grandi y chikito riba nos dia nacional na un prijs simbolico di solamente afl.5,-. Ceramica ta un material cu a hunga un rol importante den historia di Aruba durante siglonan pasa y bishitantenan por admira diferente obheto di klei manera potchi, stempel y figura, den salanan di exposicion. Tambe bishitantenan por disfruta ainda di e exposicion temporario di STICUSA, cortesia di UNOCA, cu ta conta e historia di con arte a desaroya na Aruba durante e periodo entre 1950 y 1987.

A peticion di publico ta ripiti e tayer “Watercolor Fantasy Trees Landscape” di artista Andreea Cavajdan-Kock. Esnan cu a participa riba Dia di Betico a indica cu no solamente nan a gusta pa siña di e tecnica, pero cu e tabata un actividad hopi relahante. Andreea ta ofrece e tayer aki pa solamente afl.15,- pa persona.

Hungador di Bond di Domino Aruba, Aldrick Figaroa, lo organisa weganan di domino unda nos grandinan ta siña nos hobennan tocante e wega aki cu ta forma parti di nos cultura intangible. Si bo tambe ta desea di participa por yama 582-8979 pa registra y ta sin costo adicional.

ARUVA di Lara Kuiperi lo bende su bunita T-shirt “ISLA”, specialmente diseña pa Dia di Himno y Bandera. Y mas cu claro tin dushi cuminda crioyo y snacksbox na benta. Arkeologo Raymundo Dijkhoff y otro personal di MANA lo ta presente den salanan di exposicon pa contesta pregunta di bishitantenan.

Club Kibrahacha cu pa varios aña a colabora cu MANA riba Dia di Himno y Bandera e aña aki atrobe lo trece hopi ambiente cu nan presentacionnan musical. Grupo di cuarta y canto lo habri cu Himno di Aruba, grupo di baile lo deleita y e biaha aki lo tin un extra treat di nan banda Kibrahacha Boyz.

Presentacion di Carly Ann Buera cu a gana di tres premio cu su bunita cancion Oh Dushi Wals den e Festival di Canto pa nos Himno y Bandera 2026 den categoria di 11 pa 12 aña. Cantante local Soraima tambe lo duna un presentacion live di su bunita cantica “Mascarada”. Pues no perde! Bin celebra 50 aña di Himno y Bandera y 40 aña di Status Aparte na Museo Arqueologico Nacional Aruba. Entrada ta gratis!