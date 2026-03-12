Quota International di Aruba ta anuncia Directiva Nobo pa AñaFiscal 2026-2027

Oranjestad, Aruba- Quota International di Aruba ta hopicontento pa anuncio cu durante su Reunion General teni dia 3 di maart ultimo, e miembronan a eligi e directiva nobo pa e añafiscal 2026-2027.

E directiva eligi ta consisti di:

Presidente: Sra. Farida Feliciana- Figaroa

Vicepresident: Sra. Irlene Croes-Jansen

Secretaria: Sra. Vicky Arens-Tjon A Tjoe

Tesorero: Sra. Caresse Arends

Directora di Estatuto: Sra. Ghislaine de Kort

Directora di Servicio: Sra. Mirurgia de Cuba

Directora di Desaroyo y Crecimento: Sra. Joanne Croes

E ekipo dedica aki lo sigui cu e mision di e organisacion di servicio y participacion comunitario.

Quota Internacional di Aruba ta un organisacion di servicio cu taenfoca riba empoderacion di hende muhe, mucha y persona cu di audicion y habla.

Pa medio di diferente campaña di conscientisacion, proyectocomunitario y iniciativa pa recaudamento di fondo. E club ta traha pa crea un impacto positivo y duradero den comunidad di Aruba.

Cu e liderato di e directiva nobo, Quota lo sigui cu suesfuersonan den programa di conscientisacion di audicion, sosten comunitario, y proyecto di servicio, mientras cu tafomenta amistad, liderato y boluntaridad entre su miembronan.

Quota International di Aruba ta mira cu entusiasmo pa otro añadi servicio significativo y ta invita comunidad pa sigui sosteneQuota su iniciativanan cu ta busca mehora bida di henter Comunidad

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