Reflexion Diahuebs 12 Maart 2026.

Awe riba un bon dia nos ta cuminsa na cumpli cu nos deber di gradici nos bon Dios pa su regalonan pa cu nos.
Cada dia cu nos lanta mainta nos ta sinti con bendiciona nos ta.
Nos por mira tanto problema rond mundo y te hasta cu guera ta matando hende inocente y tambe muchanan.
Nos no por keda wowo sera pe situacion di guera aki y mester resa pidi nos bon Dios pe e termina mas lihe cu por y sigur pa e no sigi expande.
Nos tin un pais cu un pueblo cu un nivel di estudio hopi halto.
Cada hoben por sigi studia riba un nivel mas halto si e ta bin na remarke y e tin e boluntad.
Mas nivel di enseñansa un pueblo tin, mas miho nan lo percura pa nan pais avansa y ta hasi uso di nan derecho mas lihe tambe.
Pesey nos cu tin un bon nivel di ensen̈ansa lo mester por juda esnan por juda, nos prohimo cu tin mester di mas nivel.
Tambe si nos ta mira cu mester juda cu cuminda, semper nos por tin di mas cu por duna algo na bo bisinja.
Sen̈or ta hopi contento cu nos, y nos manera di biba.
Pa nos mes e ta un satisfacion cu ta hasi nos curason contento.