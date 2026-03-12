Dahariana Evertsz a gradua como Master den Governance and Leadership

ORANJESTAD – Dia 10 di maart 2026, Dahariana Evertsz a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Master of Arts’ for di e programa Master Governance and Leadership (MGL) di e Facultad di Arte y Ciencia. Dahariana a defende su tesis ‘Governance and Leadership within Aruba Health Care Service Organization: The Impact on Health in All Policies and Governance of Data Sharing Management in Aruba’ dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Dr. Rosabelle Illes, Nadia Dresscher-Lambertus, MSc, y Judelca Briceño, MSc. Ademas tabata presente decano interino di Facultad di Arte y Ciencia Dr. Mieke de Droog, manager di e programa MGL, Thais Franken, MSc, famia di Dahariana, docente di Universidad di Aruba y coleganan di estudio y representante nan di sector di salud tambe tawata presente.

Dahariana a investiga e rol di lidernan den sector di salud y nan impacto riba implementacion di e iniciativa di Health in All Policies di PAHO/WHO na Aruba. E participantenan di e investigacion ta diferente profesional trahando den sector di salud riba nivel preventivo, curativo, y cuido di termino largo. E estudio a enfoca riba e perspectiva di e profesionalnan den e sector di salud. A analisa e profesionalnan nan percepcion di nan influencia riba maneho di data, colaboracion interno y externo y bon gobernacion den organisacionnan di salud na Aruba.

Un di e recomendacionnan principal ta pa urgi organisacionnan pa duna prioridad na creacion of adaptacion di protocol interno di privasidad di data y pa comparti un manual/guia di cada proceso. Di e forma aki por motiva e conseheronan di maneho na nivel ministerial pa sostene profesionalnan di salud publico pa crea un structura pa maneho di data y e proceso di comparti data entre organisacionnan na Aruba.

Ta gradici e docentanan di e departamento di MGL y profesional cu a yuda of guia Dahariana como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.