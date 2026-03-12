Aruba Airport Authority N.V. ta anuncia mehoracion di e experiencia di screening di pasahero No mester kita sapato mas  

ORANJESTAD – Maart 12, 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta contento pa anuncia un mehoracion importante den e proceso di screening di siguridad di pasahero na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport). Di manera inmediato, e pasaheronan cu ta sali no mester kita nan sapato mas durante screening di siguridad.
E mehoracion aki ta alinia cu e esfuersonan di AAA pa cumpli y garantisa e standardnan internacional di siguridad aereo y ta refleha e compromiso continuo di AAA pa mehora e comodidad di e pasaheronan, manteniendo e nivelnan di mas halto di siguridad.
E procedura actualisa ta acelera e proceso di control, ta reduci e tempo cu e pasahero mester warda y ta mehora e experiencia general den aeropuerto, tur esaki sin compromete e protocolnan di siguridad. AAA ta colabora estrechamente cu su socionan di siguridad aereo pa garantisa cu siguridad ta sigui ta un prioridad. “Nos ta buscando continuamente maneranan pa mehora e trayecto di e pasahero”, asina Gershwin Lacle, Security Manager na AAA, a duna di conoce. El a continua bisando cu: “E actualisacion aki ta permiti nos pa provee un experiencia di screening mas eficiente y comodo mientras ta mantene e exigencianan estricto di siguridad internacional.”
Ta curasha tur pasahero pa sigui yega aeropuerto cu suficiente tempo prome cu ora di salida y pa sigui tur e guianan standard di siguridad pa loke ta trata likido, aparato electronico y documentacion di biahe. E mehoracion aki tambe ta refleha e compromiso strategico di AAA pa inverti den e ultimo tecnologianan di siguridad internacional di mas halto mientras ta mehora e eficiencia operacional y comodidad di pasahero. Door di modernisa su infrastructura di siguridad continuamente, Aeropuerto di Aruba ta mantene su compromiso di ofrece un experiencia di biahe sigur y sin complicacion pa tur pasahero.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Fecha: 12 di Maart, 2026
Aruba Airport Authority N.V Announces Enhancement of the Passenger Screening Experience
No More Shoe Removal Required
ORANJESTAD – March 12, 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is pleased to announce an important enhancement to the passenger security screening process at Queen Beatrix International Airport (AUA Airport). Effective immediately, departing passengers will no longer be required to remove their shoes during security screening.
This improvement aligns with AAA’s efforts to adhere to and ensure it evolves with international aviation security standards and reflects AAA’s continued commitment to enhancing passenger comfort while maintaining the highest levels of safety and security.
The updated procedure streamlines the screening process, reduces wait times, and improves the overall airport experience — all without compromising security protocols. AAA collaborates closely with its aviation security partners to ensure that safety remains a top priority.
“We are continuously looking for ways to improve the passenger journey at AUA Airport,” said Gershwin Lacle, Security Manager at AAA. “This update allows us to provide a more efficient and comfortable screening experience while upholding strict international security requirements.”
Passengers are encouraged to continue arriving at the airport with sufficient time prior to departure and to follow all standard security guidelines regarding liquids, electronics, and travel documentation.
This enhancement also reflects AAA’s strategic commitment to investing in the latest security technologies that support higher international security standards while improving operational efficiency and passenger convenience. By continuously modernizing its security infrastructure, AUA Airport remains dedicated to providing a safe, secure, and seamless travel experience for all passengers.
About AUA Airport
AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Date: March 12, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. anuncia mejoras en el control de pasajeros
Ya no es necesario quitarse los zapatos
ORANJESTAD – Marzo 12, 2026 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se complace en anunciar una importante mejora en el proceso de control de seguridad de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto de Aruba). A partir de ahora, los pasajeros que salgan del país ya no tendrán que quitarse los zapatos durante el control de seguridad.
Esta mejora se alinea con los esfuerzos de AAA por cumplir y garantizar su evolución conforme a los estándares internacionales de seguridad aérea, y refleja su compromiso continuo de mejorar la comodidad de los pasajeros, manteniendo al mismo tiempo los más altos niveles de seguridad.
El procedimiento actualizado agiliza el proceso de revisión, reduce los tiempos de espera y mejora la experiencia general en el aeropuerto, todo ello sin comprometer los protocolos de seguridad. AAA colabora estrechamente con sus socios de seguridad aérea para garantizar que la seguridad siga siendo una prioridad absoluta.
“Buscamos continuamente maneras de mejorar la experiencia de los pasajeros en el Aeropuerto AUA”, afirmó Gershwin Lacle, Gerente de Seguridad de AAA. “Esta actualización nos permite ofrecer una experiencia de inspección más eficiente y cómoda, a la vez que cumplimos con los estrictos requisitos internacionales de seguridad”.
Se recomienda a los pasajeros que lleguen al aeropuerto con suficiente antelación a la salida y que cumplan con todas las normas de seguridad estándar en cuanto a líquidos, dispositivos electrónicos y documentación de viaje.
Esta mejora también refleja el compromiso estratégico de AAA de invertir en las últimas tecnologías de seguridad que respaldan los más altos estándares internacionales de seguridad, a la vez que mejoran la eficiencia operativa y la comodidad de los pasajeros. Mediante la modernización continua de su infraestructura de seguridad, el Aeropuerto AUA mantiene su compromiso de brindar una experiencia de viaje segura y sin complicaciones para todos los pasajeros.
Acerca del Aeropuerto de Aruba
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas operando en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3,2 millones de pasajeros al año y ofrece servicios aéreos a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA proviene de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un entorno de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Fecha: Marzo 12, 2026