Persekushon di botonan ku droga rònt Sint Maarten sin frontera [🇨🇼🇳🇱]

Wardakosta Karibe Hulandes huntu ku Wardakosta di Saint Martin a firma un tratado ku ta duna

outorisashon pa persiguí botonan sospechoso di trafikashon di droga den awanan teritorial di otro. E tratado

a ser firmá djamars último entre Reino Hulandes i Fransia.

E tratado ku a firmá ta ehekuta e tratado di San José ku tin komo meta pa fortalese e koperashon den e

region di Karibe den e lucha kontra di trafikashon di droga. E tratado ku a firma ta eliminá vários restrikshon

operashonal ku tabata tin na momento ku tin operashon pa interseptá boto ku ta transporta droga rònt di Sint

Maarten i Saint Martin.

Sint Maarten i Saint Martin ta ser uza pa malechornan komo un ruta di tránsito pa droga for di Sur Amérika

pa Nort Amérika i Europa. P’esei un koperashon mas intensivo i transparente ta esensial. E regulashon mas

aleu ta aklará e kondishonnan pa persekushon dor di Wardakosta di Karibe Hulandes den e awanan

teritorial di Sint Maarten i Saint Martin. E uso di violensa ta keda ekskluí durante e operashonnan akí. E

tratado ta kontené tambe disposishonnan tékniko i operashonal pa loke ta trata ehekushon di e aktividatnan

aki.

Prome minister Luc Mercelina di Sint Maarten a firma e tratado den nómber di Reino Hulandes. Na nòmber

di Fransia, el a wòrdu firmá pa e Minister pa Teritorionan Franses Ultramar, Naïma Moutchou. Fransia ta un

partner importante di Reino Hulandes. E tratado akí ta un paso signifikante den atendé kriminalidat

transfronteriso i ta di un interes mutuo.

Grenzeloze achtervolging drugsschepen rond Sint Maarten

De Kustwacht Caribisch Gebied en de kustwacht van Saint-Martin mogen schepen die zij

verdenken van drugssmokkel achterna zitten in elkaars territoriale wateren. Hierover is

gisteren tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Frankrijk een verdrag getekend.

Het verdrag geeft uitvoering aan het Verdrag van San José, dat tot doel heeft de

samenwerking in het Caribisch Gebied te versterken in de strijd tegen illegale handel in

verdovende middelen. Dit uitvoeringsverdrag maakt een einde aan een aantal

operationele beperkingen en onduidelijkheid bij maritieme counterdrugsoperaties rond Sint

Maarten en Saint-Martin. Het eiland vormt namelijk een doorvoerroute voor drugs vanuit

Zuid-Amerika naar Noord-Amerika en Europa. Daarom is intensievere en transparante

samenwerking essentieel. De nadere regeling verduidelijkt de voorwaarden voor

achtervolging door de Kustwacht Caribisch Gebied in de territoriale zee van Sint Maarten

en Saint-Martin. Het gebruik van geweld blijft daarbij uitgesloten. Het uitvoeringsverdrag

bevat ook technische en operationele bepalingen die zien op de uitvoering van de

activiteiten.

De minister-president van Sint Maarten, Luc Mercelina, tekende het verdrag namens het

Koninkrijk. Voor Frankrijk werd het ondertekend door de minister van Overzeese

Gebiedsdelen, Naïma Moutchou. Frankrijk is een belangrijke partner van het Koninkrijk in

de regio. Het uitvoeringsverdrag is een mooie stap in de aanpak van grensoverschrijdende

criminaliteit en is een gedeeld belang.