[VIDEO] MAYDAY na airport pa un avion di American Airlines cu a caba di lanta for di airport

Diahuebs merdia un rato despues di cu e vuelo 320 di American Airlines cu destino Philadelphia cu 198 pasahero abordo a pidi un MAYDAY pa un defecto señala den e “nose main gear” cual a pone cu nan mester regresa Aruba, pero antes mester “dump” e fuel. Mientrastanto e personalnan di emergencia a prepara na tera pa e aterisahe di emergencia. Despues di a “dump” e fuel nan a bin pa aterisa cu tur e equipo y personal prepara pa cualkier eventualidad. E avion a aterisa sin ningun problema y tur precaucion tuma. Acompaña pa e unidadnan special di airport esaki a bay bon.