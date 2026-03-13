Ronaldinho ta kompletá selekshon di Brasil den “Legends Football Tournament Curaçao 2026”

Ronaldinho, tambe konosí komo “O Bruxo” (E Mago) — kampion mundial, ganador di Balón d’Or i embahador mundial di arte futbolístiko — ta na Kòrsou i ta eleva e edishon 2026 naun nivel berdaderamente histó-riko. Su partisipashon ta resaltá e kresementu internashonal di e torneo i su mision pa trese fútbol di nivel mundial na Kòrsou i den Karibe.

E Legends Football Tournament Curaçao ta bolbe na 2026 pasu kuarta edishon, i e aña aki ta promete di ta esun masspektakular te awor. E evento futbolístiko prinsipal di Karibe lo risibí un di e mas grandi talento i entretenedó ku fútbol mundial a konosé: Ronaldinho Gaúcho, e maestro brasileru ku su genialidat a traspasá generashon i a redefiní e alegria di fútbol.

Dia 9 i 10 di aprel 2026, Capital Ç — transformá atrobe den un arena di fútbol di nivel mundial — lo sirbi komo escenario pados anochi yen di partidonan dinámiko, kaminda selekshonnashonal, kompuesto di sinku eks-futbolista internashonallegendario (5×5), lo midi forsa deportivo ku otro. Kada partido lo hunga den un formato intensivo di 2 x 15 minüt, garantisandoakshon kontinuo i momentunan inolvidabel pa e afishonadonan.

Despues di e éksito rotundo di e tres edishon anterior, e torneo a amplia for di seis pa ocho pais partisipante. E aña aki, Spaña i Italia ta uni ku e line-up, huntu ku Argentina, Colombia, Brasil, Portugal, Hulanda i e pais anfitrión Kòrsou.

E evento ta presentá pa Curaçao Airport Holding, den kolaborashon ku Curaçao Tourist Board. Ku un danki spesialna Curaçao Airport Partners pa su kolaborashon ku CAH patrese e estrea legendario Ronaldinho, e afishonadonan tambe por disfrutá di otro grandi nòmber manera Rivaldo i Lúcio (Brasil); Carlos “El Pibe” Valderrama i Faustino Asprilla (Colombia); Ariel Ortega i Rolando Schiavi (Argentina); Wesley Sneijder i Clarence Seedorf (Hulanda); Ricardo Quaresma i Vítor Baía (Portugal).

Spaña lo ta representá pa Fernando Morientes i Michel Salgado, miéntras ku Italia lo sali ku Marco Materazzi i Alessandro Nesta. E héroenan lokal di Kòrsou — inkluso Stallone Isenia, Ranties “Terry” Rosina i Ludjino “Jin” Hojer — ta kompletá e konstelashon ekstraordinario di estrellanan.

E Legends Football Tournament Curaçao ta ofreséafishonadonan un oportunidat úniko pa eksperensiá grandesafutbolístiko di serka, rondó di e energia bibu, hospitalidat i pasion futbolístiko di Kòrsou.

Informashon di karchi

• Adulto: XCG 75.00 pa anochi

• Muchanan (te 15 aña): XCG 50.00 pa dia

Pakete di 2 dia:

Adulto: XCG 125.00

Muchanan: XCG 80.00

Eksperensia VIP:

XCG 250.00 pa dia

òf XCG 475.00 pa pakete di 2 dia

Kaarchinan ta disponibel online na:

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Tambe na Van Den Tweel, Mensing Caminada i tur punto di benta di Sentro di Pago i Tu y Yo.

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