SVb ta introduci servicio nobo den districto di Noord. Awor MFA Noord tin Kiosco di MiPensioen.

Oranjestad, 13 di maart di 2026. Banco di Seguro Social Aruba (SVb) ta anuncia cu entrante awe a habri un kiosco nobo‘MiPensioen Kiosk’ na MFA Noord. E iniciativa aki ta forma parti di e esfuersocontinuo di SVb hunto cu gobierno di Aruba pa brinda servicio mas accesibel y eficientena su clientenan.
E kiosco ta situa den edificio di MFA Noord cual ta habri tur dia di 7:30 am te 3:00 pm. Pa por uza e kiosco no mester di coy un number, por drenta MFA Noord, siguiindicacion di e MiPensioen Kiosco y uza e kiosco libremente.
Na e kiosco por obtene e Declaracion di Entrada (Inkomensverklaring) of boDeclaracion Anual (Jaaropgaaf), cualnanpor print di biaha sin ningun gasto.
Pa uza e kiosk e cliente cu ta ricibi pensioendi AOV of AWW mester presenta cu sunumber di AOV. Si no conoce e number di AOV por WhatsApp SVb na 527-2760 (por WhatsApp mensahe so – no por yama) hunto cu e identificacion valido pa ricibi e number di AOV. Por uza e free wifi di MFA Noord pa conecta cu Whatsapp.
Importante: Solamente clientenan cu actualmente ta ricibi un Pensioen di AOV of AWW di SVb por uza e kiosco. E kiosco NO por wordo uza pa esnan cu no ta ricibipensioen di AOV of AWW, ademas tampocopor wordo uza pa entrega aplicacion papensioen di SVb.
Entrante awo, tur dialuna y diaranson partimainta tin un empleado di SVb presente nae kiosco pa asisti y guia clientenan cu uzo di e kiosco.
Pa mas informacion, por bishita nos website na www.svbaruba.org.
