Reflexion Diasabra 14 Maart 2026.

Awe nos ta riba otro bunita dia, cu nos lo por disfruta y gosa mane nos kier.
Dianan asina nos mes por hinka na den otro y hasi e dia bira uno hopi agradabel y hopi exitoso.
Nos por a mira cuanto actividad lo bai tin dianan di hymno y bandera.
Pueblo tin asina tanto cosnan pa paga, belasting ta suta bo, tur typo di coi paga, pa no lubida e costo di bida super halto caba.
Ni maske cuanto nos grita y pidi pa tene cuenta cu nos, bai nan ta bai y sigi ta sigi.
No tin maneho ni control.
Ta bisa cu ta den exterior cosnan a subi, pero ta e accijns ta mata nos.
Gobiernonan no kier perde.
Tin info cu prijs pa container lo bai aumenta horiblemente atrobe.