 Posted in INCIDENTE

Polisnan y D.T.P. a subi caminda pa controla na Camacuri, den lapso di 5 minuut a lo menos 3 taxi a bira bek!

19:18  March 13, 2026  Leave a comment

Diabierna atardi polis hunto cu Direccion di Tansporte Publico a subi caya pa un control na Camacuri, unda varios auto a ser para y controla entre nan taxi, bus y otronan tambe. E control tabata consisti di tur cos. Den e lapso di menos di 5 minuut por a mira a lo menos 3 taxi bira bay bek pa evita e control!

