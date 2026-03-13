TEAMARU a cuminsa prepara pa Weganan Centroamericano y del Caribe 2026 Directora Tecnica di COA presente na reunion di hefe di mision SantoDomingo2026

E siman ki ta duna inicio oficial di e caminda rumbo pa e Weganan mas grandi di aña 2026, e Weganan Centroamericano y di Caribe (CAC), “SantoDomingo2026”. E weganan aki ta conta cu participacion di mas cu 6000 atleta di 37 diferente pais, unda TEAMARU lo biaha cu e delegacion mas grandi di ful e Ciclo Olimpico. E ultimo edicion di e CAC cu tabata SanSalvador2023, a mira un gran evento pa Aruba, unda a logra un total di 16 medaya.

E siman ki a tuma luga e reunion di hefe di mision, unda ta comparti tur informacion importante den conexion cu e Weganan. Pa Comite Olimpico Arubano (COA) a bay Sra. Monica Fajardo como Directora Tecnico y e figura principal cu ta yuda e hefe di mision durante e Weganan. E Hefe di Mision pa e delegacion di Aruba lo ta Sr. Rodymar Geerman, cu lo lidera e grupo na luna di juli y augustus venidero na Santo Domingo, Republica Dominicana.