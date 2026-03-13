 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 26 maart 2026 y 2 di april 2026

15:09  March 13, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 26 maart 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
13.30 D.D.S.L.

U.R.F.

C.M.M.

D.R.W.

 E sospechosonan ta wordo acusa di a secuestra un persona y maltrato grave riba 24 di juli 2025.

 

Corte di Prome Instancia 2 april 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 D.A.d.l.S.S. D.l.S.S. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 7 di augustus 2025, dor di ranke na su braza varios biaha y morde na su curpa y ranke su cabey. E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes fecha, dor di morde diferente biaha na su pecho.

E ta wordo acusa di a intencionalmente destrui 4 auto di hende riba 7 di augustus 2025.
09.30 O’N.K.C. C. ta wordo acusa di a intencionalmente pega un palapa na candela riba 18 augustus 2025, causando peliger pa edificionan den vecindario y pa trahadornan di Moomba Beach y otro personanan ey presente.
10.30 K.M.L. L. ta wordo acusa di ladronicia di un bicicleta electrico riba 12 di februari 2025.
11.20 W.R. R. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto den e periodo di 31 di mei 2025 te 7 di augustus 2025. E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan riba 3 di juni di 2025.
13.30 J.A.d.C. D.C. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona cu arma (un shovel) den cara riba 22 di februari 2025.
14.10 S.R.J.T. T. ta wordo acusa di posesion y entrega y transporte di XTC/MDMA riba 16 augustus 2024.
14.40 K.E.Y. Y. ta wordo acusa di ladronicia den un auto di propiedadnan di dos persona riba 13 di april 2025.
15.10 S.G.S.N. N. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba prome di november 2025.
15.40 L.F.C.V. C.V. ta wordo acusa di destrui di un bentana y otro propiedadnan di un persona riba 16 augustus 2024.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *