Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 26 maart 2026 y 2 di april 2026

Corte di Prome Instancia 26 maart 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|13.30
|D.D.S.L.
U.R.F.
C.M.M.
D.R.W.
|E sospechosonan ta wordo acusa di a secuestra un persona y maltrato grave riba 24 di juli 2025.
Corte di Prome Instancia 2 april 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|D.A.d.l.S.S.
|D.l.S.S. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 7 di augustus 2025, dor di ranke na su braza varios biaha y morde na su curpa y ranke su cabey. E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes fecha, dor di morde diferente biaha na su pecho.
E ta wordo acusa di a intencionalmente destrui 4 auto di hende riba 7 di augustus 2025.
|09.30
|O’N.K.C.
|C. ta wordo acusa di a intencionalmente pega un palapa na candela riba 18 augustus 2025, causando peliger pa edificionan den vecindario y pa trahadornan di Moomba Beach y otro personanan ey presente.
|10.30
|K.M.L.
|L. ta wordo acusa di ladronicia di un bicicleta electrico riba 12 di februari 2025.
|11.20
|W.R.
|R. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto den e periodo di 31 di mei 2025 te 7 di augustus 2025. E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan riba 3 di juni di 2025.
|13.30
|J.A.d.C.
|D.C. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona cu arma (un shovel) den cara riba 22 di februari 2025.
|14.10
|S.R.J.T.
|T. ta wordo acusa di posesion y entrega y transporte di XTC/MDMA riba 16 augustus 2024.
|14.40
|K.E.Y.
|Y. ta wordo acusa di ladronicia den un auto di propiedadnan di dos persona riba 13 di april 2025.
|15.10
|S.G.S.N.
|N. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba prome di november 2025.
|15.40
|L.F.C.V.
|C.V. ta wordo acusa di destrui di un bentana y otro propiedadnan di un persona riba 16 augustus 2024.