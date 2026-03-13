Optimalisacion di procesonan di data y cuido HOH ta celebra momento historico cu sistema electronico nobo di pashent

Awe, diabierna 13 di maart pa exactamento 12or di merdia tabata un gran momento di celebracion na Horacio Oduber Hospital (HOH) unda cu a bay LIVE cu e sistema electronico nobo di pashent. Durante un ceremonia oficial den presencia di Minister President Mike Eman, Minister di Salubridad Publico, Asunto Social y Cuido di Adulto Mayor Mervin Wyatt-Ras, Hunta di Directiva, Hunta di Supervision y management di HOH, directiva di ChipSoft, director di Setar N.V., Furore, UO AZV, Vincent Storimans di VNO y un grupo hopi grandi di coleganan di HOH a tene den forma festivo un ‘countdown’ y pa exactamente 12or a bay LIVE cu e sistema nobo.

Un momento masha importante cu ta marca un etapa nobo den cuido na Aruba den loke ta optimalisa procesonan di data y cuido dentro di HOH. E sistema nobo aki ta un paso grandi den eleva eficiencia operacional y tambe mehora calidad di cuido.

Na januari 2025 a firma contract cu e compania Hulandes Chipsoft pa nan programa electronico di pashent cu ta hiba e nomber di HiX. Pa implementa y haci e transicion pa e plataforma nobo aki a rekeri durante mas di un aña un planning preciso, preparacionnan extenso, training intensivo y esfuerso di cada empleado di HOH, sea cu ta traha directamente of indirectamente cu e sistema aki.

Cu implementacion di HiX, HOH ta tuma un paso grandi pa un plataforma integral cu ta garantisa uniformidad y standardisacion den e procesonan di cuido. Tambe lo ofrece entre otro bentahanan manera un miho documentacion y registracion y cuido basa riba data. Esakinan lo conduci na mehora eficiencia y siguridad pa un sosten optimal di cuido y mas atencion na pashent.

Durante e ceremonia prome cu a bay “LIVE” Presidente di Hunta di directiva, Jacco Vroegop, a duna di conoce cu e proyecto aki a inicia caba na aña 2024 unda cu a cuminsa cu un programa interno na HOH cu ta hiba e nomber di ‘ARISE’ (ARuba Integrated healthcare SystEms). E comision encarga a busca e miho ‘fit’ pa Hospital y Aruba pa loke ta un sistema completo y hunto cu expertonan di e agencia Furore di Hulanda a brinda asistencia durante ful e trayecto di e implementacion di HiX.

Preparacion

Despues di un ‘kick off’ a tene varios training pa educa mas o menos 200 colega cu ta forma parti di e team di e proyecto enorme aki. Nan ta encarga pa guia tur nos profesionalnan den cuido cu lo bay traha cu e sistema nobo aki. Siguientemente a tuma luga e asina yama “inrichtingsweek” unda a hinca e “features” pa cada departamento cu lo uza e plataforma aki. Ta papia aki di e departamentonan di cuido pero tambe di e departamentonan di voeding, radiologia, finansa, bloedbank y mas pa un integracion completo. Coleganan a sigui despues cu curso di forma digital y tambe den forma personal. Na oktober 2025 a tene un dia specialmente pa test tur cos pa asina por sigui perfecciona e sistema nobo aki.

Gregory Croeze, Miembro di Hunta di Directiva a conta cu hasta tabatin dia cu 25 “consultants” a bin for di Chipsoft y tambe di Furore pa duna training simultaneamente. Ademas, na 2025 tambe a firma cu Setar N.V. pa e compania local por host e datacenter pa informacion di pashent di un forma safe, sigur y semper accesibel. Esaki berdaderamente ta demostra e magnitud di e proyecto y e importancia pa garantisa progreso y exito durante e transicion pe sistema nobo.

Un sistema integral

Directiva di HOH ta spera cu e introduccion di e sistema nobo aki aki lo motiva otro coleganan den sector di cuido manera dokternan di cas na Aruba pa haci uzo di dje y asina tin un bista completo di e salud di nan pashent.

Adicionalmente, e sistema di HiX ta brinda e pashent mes, pa medio di un portal di pashent, e opcion pa nan mes por mira nan informacion medico, mira afspraak, mira resultado y mas di HOH den nan plant’i man. Pues, tur informacion medico di HOH di e pashent lo ta disponibel 24/7 riba bo telefon of computer. Pronto lo duna tur e informacion con un pashent por activa y haya acceso na e portal aki.

Pabien na cada persona cu a haci e momento historico aki un realidad. Un biaha mas team di HOH ta demostra nan curashi, profesionalismo, dedicacion y compromiso cu HOH, su pashentnan y Aruba. Alabes nos ta pidi pashentnan cu acudi na Hospital pa tene pasenshi y comprension durante e transicion pa e sistema nobo aki. Pa HOH ta importante pa sigui desaroya y innova pa brinda tur pashent un miho cuido y un cuido accessibel.