Estreno pelicula cortico y cancion ‘Mi Rason’ Celebrando identidad y orguyo cultural di Aruba  

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a estrena e pelicula cortico ‘Mi Rason’ oficialmente riba diaranson 11 di maart 2026, un evento cu a celebra Aruba su cultura y identidad. Tanto e pelicula como e soundtrack a estrena den presencia di Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, CEO di A.T.A., Ronella Croes, ekipo di A.T.A. y miembronan di e hunta di supervision di A.T.A., hunto cu e actornan di e pelicula, director y artistanan local cu a contribui na e produccion.

E estreno a tuma luga na Gasparito Aruban Estate, un espacio historico y cultural cu a ofrece e ambiente perfecto pa celebra un proyecto cu ta honra nos identidad. Durante e estreno, e artistanan Rodrick “Rocco” Franken y Freddy Rasta a duna un presentacion en bibo di e cancion Mi Rason, algo cu a agrega un momento emocional y special na e anochi. E interpretacion a conecta invitadonan presente directamente cu e mensahe y sentimento di e pelicula y e soundtrack.

Un homenahe na Aruba

Mi Rason ta un pelicula cortico acompaña pa un soundtrack di e mesun nomber. E ta relata e historia di un mucha homber Arubiano cu a crece y sigui su soñonan na Aruba. E pelicula ta explora temanan manera educacion, norma y balornan, cultura y turismo. E pelicula tambe ta presenta dialogonan cu historiadornan y autornan local cu ta comparti nan historia y balornan cu nan ta carga te awendia.

E produccion a ser guia pa Derchlien Dijkhoff, Senior Product Specialist di A.T.A. Actor principal ta Rodrick “Rocco” Franken hunto cu su yiu homber, Zevi Franken. Mi Rason tambe a conta riba participacion di talentonan local manera Gregory Richardson, Rosabelle Illis, Desiree Correa y Lurena Schwengle. Nan aportacion ta duna e pelicula un bos autentico y un perspectiva cultural profundo.

E proposito principal di Mi Rason ta pa fortalece orguyo nacional y pa inspira comunidad pa reflexiona riba kico ta motiva nos pa cuida y balora nos isla Aruba. E pelicula y cancion ta un homenahe na Aruba, celebrando nos pasado y reflexionando riba nos futuro. A.T.A. a eligi pa estrena Mi Rason precisamente durante e periodo di celebracion di 40 aña di Status Aparte y 50 aña di Himno y Bandera, cual ta dos logro importante den historia di Aruba.

Durante e anochi, CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Croes, a comparti un discurso unda e la expresa cu: “Mi Rason ta un homenahe; un abraso caluroso di nos pasado, un refleho di ken nos ta awe, y un compas cu ta guia e futuro cu nos ta construyendo.”

E palabranan comparti pa Ronella Croes ta afirma e proposito di e pelicula: stimula e comunidad pa reconecta cu nan raiz y ta invita tur hende pa reflexiona riba kico ta nan propio rason pa stima, proteha y balora nos isla.

Mi Rason ta disponibel pa mira a traves di TeleAruba tur diaranson y diabierna durante e luna di maart, iniciando diabierna 13 di maart pa 7or di anochi. Ademas, e pelicula y cancion ta disponibel riba canal oficial di YouTube di Aruba Tourism Authority.