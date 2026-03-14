[VIDEO] Accidente di cadena cu hende herida riba E,J, “Watty” Vos blvd. yegando rotonde Ponton

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba E.J. “Watty” Vos blvd. yegando rotonde Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena unda un Mitsubishi Attrage a brake riba e caminda muha y a slip debi na e yobida bay dal e Nissan Versa su dilanti y consecutivamente bay dal den e Nissan Tiida respectivamente su dilanti. Debi na e impacto fuerte tras di e Versa e chauffeur di e Attrage a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.