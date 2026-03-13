[VIDEO] Despues di a warda pa grupo di persona baha for di bus dama di edad a tarda pa baha y chauffeur a ranca sali!

Diabierna atardi a drenta informe di un incidente dilanti S.V.B. na Caya Punta Brabo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama di edad cu a bay baha ultimo for di e bus y a tarda pa baha y e chauffeur a cuminsa move y e chauffeur a sera e porta y cuminsa move ela tende un grito y a para. A resulta cu e dama a tarda pa baha y su man a keda pega na e porta y a cay. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.