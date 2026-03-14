Diasabra merdia polisnan di Santa Cruz tabata para pabao di Mundo Nobo ta controlando trafico na Santa Cruz. Nan tabata para auto pa controla diferente cos e.o. faha celular den man, velocidad, papelnan y mucho mas. Polis a laga sa cu e controlnan aki lo sigui pa mantene nos trafico sigur.
Polis ta sigui cu controlnan den trafico tur caminda na cualkier ora merdia nan tabata na Santa Cruz
