 Posted in INCIDENTE

Polis ta sigui cu controlnan den trafico tur caminda na cualkier ora merdia nan tabata na Santa Cruz

12:32  March 14, 2026  Leave a comment

Diasabra merdia polisnan di Santa Cruz tabata para pabao di Mundo Nobo ta controlando trafico na Santa Cruz. Nan tabata para auto pa controla diferente cos e.o. faha celular den man, velocidad, papelnan y mucho mas. Polis a laga sa cu e controlnan aki lo sigui pa mantene nos trafico sigur.

