Reflexion Diadomingo 15 Maart 2026.

Nos tin un fin di siman hopi agradable.
Nos por gosa loke nos por.
Ta mas cu claro cu nos kier gradici nos bon Dios prome cu tur cos.
Nos bida, nos famia, nos amistadnan. nos bisinja.
Un bida druk cu nos mester biba, y un bida jen di cosnan cu mester regla.
Con cu bin bai. Ta nos lo dicidi nos bida.
Tata ta bisa nos y ta mustra nos e caminda.
Nos ta cana, core tur caminda, pero te caminda di Sen̈or te unico.
Aki nos ta wak kiko ta bida, nos ta sigi of ta purba sigi e caminda di Dios.
Nos bida ta nos ta siguie
Ta nos lo sa kiko nos lo hasi si nos lo sigi h
asi.
Nos ta busca nos refugio, y ta Dios ta dicidi.
Amen.