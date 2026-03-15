[VIDEO] Durante un pelea/maltrato banda di un snacktruck na Palm Beach victima a cay kap su cabes y haya un bolobonchi!

Diadomingo mainta a drenta informe di un caso di pelea unda un bringado a dal e otro un mokete aconsecuencia di esaki e homber a cay kap su cabes y haya un bolobonchi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un rato prome tabata tin un pelea unda un di e bringadornan a dal e victima un mokete te cu ela cay patras dal su cabes te kap e, ademas di a haya un bolobonchi cu a medio mand’e for di tino pa un rato. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.